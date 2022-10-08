شكرا لقرائتكم خبر 500 ريال غرامة تجاهل مقاعد الأمان للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك غرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال لعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال داخل السيارة باعتبارها مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.وأشارت إدارة المرور إلى أنه من التصرفات الخاطئة التي تنتج بسبب إهمال قائد المركبة إخراج الأطفال لأجسادهم من نوافذ المركبة أثناء سيرها، داعية قائدي السيارات إلى إغلاق النوافذ قبل أن تتحرك المركبة.
وأضافت أن جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية.
ولفتت إدارة المرور إلى أن معرفتك المسبقة بالطريق من خلال مرورك الدائم فيه لا يعني عدم الانتباه أثناء القيادة، فهناك متغيرات خارجية مفاجئة قد تحدث مما تتسبب بالحوادث المرورية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.
السرعة الزائدة:
- تتسبب باحتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية.
- عدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث.
- صعوبة التحكم في المركبة.
- زيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج عن الحادث.
- تؤدي إلى وقوع الإصابات البليغة والوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر 500 ريال غرامة تجاهل مقاعد الأمان للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.