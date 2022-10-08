شكرا لقرائتكم خبر 500 ريال غرامة تجاهل مقاعد الأمان للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا على تعزيز السلامة المرورية داخل المركبة، يجب على قائدها توفير مقاعد الأمان المخصصة للأطفال.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك غرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال لعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال داخل السيارة باعتبارها مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه من التصرفات الخاطئة التي تنتج بسبب إهمال قائد المركبة إخراج الأطفال لأجسادهم من نوافذ المركبة أثناء سيرها، داعية قائدي السيارات إلى إغلاق النوافذ قبل أن تتحرك المركبة.

وأضافت أن جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

ولفتت إدارة المرور إلى أن معرفتك المسبقة بالطريق من خلال مرورك الدائم فيه لا يعني عدم الانتباه أثناء القيادة، فهناك متغيرات خارجية مفاجئة قد تحدث مما تتسبب بالحوادث المرورية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

السرعة الزائدة:

