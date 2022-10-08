تنمية قادة المستقبل في مجال الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المبدعين و المبدعات من الشباب والفتيات إلى التسجيل في برنامج الخبراء الشباب، الذي ستقدمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتدريبهم وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويعقد البرنامج أوائل 2023، لتدريب الجيل القادم من قادة الملكية الفكرية، ما يسهم في تطوير منظومة الابتكار و الإبداع في جميع أنحاء العالم.وسيتم خلال البرنامج تهيئة المبدعين والموهوبين لفهم الجوانب التقنية للملكية الفكرية، وفق أبرز الممارسات العالمية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.
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