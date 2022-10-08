الضمان الصحي يستعرض مبادراته في تسهيل التعاملات التأمينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستعراض مبادراته خاصة الرقمية في تسهيل التعاملات التأمينية، يشارك مجلس الضمان الصحي في ملتقى الصحة العالمي 2022م، الذي ينظم خلال الفترة من 9 إلى11 أكتوبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المجلس من خلال مشاركته في الملتقى إلى عرض إنجازاته ومبادراته وبرامجه التي يقدمها ضمن إطار استراتيجيته الهادفة إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة عالميا تسعى إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

ويسجل مجلس الضمان الصحي حضوره في الملتقى عبر عدة زوايا، من أهمها الجناح الخاص المتضمن معرضا يسلط الضوء على أبرز جهوده المنبثقة من استراتيجيته لتمكين قطاع التأمين الصحي، ودور محاور الاستراتيجية في إيجاد حلول متكاملة لمواجهة التحديات العصرية.

ويتخلل الملتقى مشاركة للأمين العام للمجلس الدكتور شباب الغامدي للحديث عن اقتصاديات التأمين الصحي وأبرز التحديات في القطاع ودور المجلس في حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي، بالإضافة إلى جلسة حوارية وسط حضور خبراء ومتخصصين في أحد أكبر التجمعات الصحية المتخصصة المتوقع أن تشهد توافد نحو 10000 زائر وتنظيم 5 مؤتمرات لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني حرص المجلس على المشاركة في الملتقى عطفا على دوره في العمل على تمكين المستفيدين والسعي إلى تعزيز قطاع التأمين الصحي من خلال الابتكار واستخدام التقنية والحلول الرقمية لرفع درجة الجودة والكفاءة.

جناح المجلس:

- الاطلاع على الحلول الرقمية والابتكارات التقنية.

- الإسهام في تسهيل التعاملات التأمينية الصحية.

- تجربة العميل وكيفية العمل على تحسينها بشكل دائم.

- صورة شاملة عن الاعتماد والتأهيل والخطوات المتبعة.

- المؤشرات الخاصة بالالتزام وغيرها من المعايير المطبقة.