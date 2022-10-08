2500 مزرعة بن تدعم الفخر بالقهوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - القهوة السعودية رمز يجمع الأسرة في الحل والترحال، يحكم ارتباطها بعاداتها وتقاليدها ويحيي في نفوس أفرادها قيم الكرم والضيافة. وبحسب مجلس شؤون الأسرة فإن القهوة السعودية تشير للثقافة الأصيلة والقيم النبيلة التي تمتاز بها الأسرة السعودية كالكرم وحسن الضيافة.
لماذا القهوة مصدر فخر؟
ويدعم وجود 2500 مزرعة بن فخر المواطنين بالقهوة السعودية التي باتت مصدرا للإلهام والإبداع.وتم تسمية عام 2022 بـ «عام القهوة السعودية» احتفاء بمكانة هذا الرمز الثقافي والوطني الذي يعد نشاطا اجتماعيا وأسريا يحمل في طياته الارتباط بعاداتنا وتقاليدنا. وأشار مجلس شؤون الأسرة إلى أنه تم تسجيل القهوة السعودية ضمن عناصر المملكة التسعة المسجلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باليونسكو.
لماذا القهوة مصدر فخر؟
- منطقة جازان موطن أشهر أنواع البن في العالم.
- وجود 2500 مزرعة بن في المملكة.
- تسعى المملكة إلى رفع قدراتها الإنتاجية من 300 إلى 2500 طن سنويا.
- البن الخولاني أشهر أنواع البن.
فوائد عامة للقهوة السعودية:
- تساعد على تخفيف الشعور بالتعب والنعاس.
- تعمل على زيادة طاقة الجسم.
- تساعد على تخفيف الاكتئاب.
- تساعد في الوقاية من أمراض الكبد.
- الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
- تحسن من الوظائف الإدراكية في الدماغ.
- تساعد على إدرار البول.
فوائدها للتخسيس:
- تعمل على حرق الدهون لأنها تحسن من عملية الهضم.
- شرب الكافيين يوميا له تأثير في التقليل من مشاكل السمنة.
- زيادة استهلاك الجسم بالطاقة ما يساعد على خسارة الوزن.
- تحفز الجسم لإنتاج الطاقة والحرارة المصاحبة لعملية هضم الطعام.
- تساعد في تقليل علامات السيلوليت في الجسم.
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