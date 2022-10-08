15 ألف ريال تغطية تأمينية لجراحات السمنة المفرطة

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وأشار المجلس إلى أنه يعمل على توفير حياة صحية سليمة من خلال تغطية جراحة تكميم المعدة، وتغطية جراحات السمنة والإجراءات الأخرى. وتغطي الوثيقة جراحة السمنة المفرطة في حال تجاوز كتلة الجسم 35 أو 40، وذلك وفقا للحالة الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية.وتم تصميم وثيقة الضمان الصحي الأساسية لتغطية جميع الحالات الصحية؛ مما يضمن تحسين جودة الحياة من خلال السلامة الجسدية والنفسية، وفقا لحزمة المنافع الصحية الأساسية المحدثة، حيث يركز مجلس الضمان الصحي على تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحسين النتائج السريرية وتوفير الوقاية الشاملة من الأمراض.
ووفقا لحزمة المنافع الصحية الأساسية المحدثة، يعمل مجلس الضمان الصحي على تمكين جميع أصحاب العلاقة في القطاع، بمن في ذلك مقدمو خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين، أصحاب العمل، إدارة المطالبات والمستفيدون، لدعم الربط الرقمي لجميع الخدمات المالية والسريرية بإشراك جميع أصحاب العلاقة.
الوثيقة المحدثة
11 مليون مستفيد من التأمين الصحي الخاص
18 منفعة جديدة
10 منافع محدثة
أداء مركز الاتصال الموحد في سبتمبر
61,070 مكالمة صادرة ومستلمة
3823 عدد طلبات وسائل التواصل
2227 عدد طلبات البريد الالكتروني
18,792 عدد طلبات CRM
1670 طلبات تطبيق الهاتف الذكي
51,635 عدد طلبات مركز الاتصال
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