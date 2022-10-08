«وثبة ريادة» بـ10 برامج رقمية في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الإبداع الرقمي في خدمة قاصدي المسجد الحرام، أطلقت وكالة الشؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، مبادرة «وثبة ريادة» بـ10 برامج رقمية وخدمية.

وأكدت الوكيلة المساعدة للخدمات الدكتورة عبير الجفير أن المبادرات استهدفت المشاريع والخدمات الرقمية بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية والإدارات المرتبطة بها، المقدمة لقاصدات البيت الحرام ومنسوبات الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية والإدارات المرتبطة بها، إضافة إلى ارتكازها على الوثبات النوعية.

وأشارت إلى أن انطلاق المبادرة جاء لتعزيز مفاهيم الأداء المتميز والسير نحو وثبة نوعية ومخرجات رقمية وخدمات ريادية. كما تهدف إلى إحداث وثبة فكرية نوعية للموظفة لبناء هوية ذاتية متميزة مهنيا بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية والإدارات المرتبطة بها وجاء إطلاق المبادرة تعزيزا للإبداع الرقمي وتطويرا للخدمات الريادية وتسخير الابتكارات والخدمات الإبداعية المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام، وتشجيعا وتحفيزا للجهود المباركة للقائمين على تنفيذها وتجويدها وتدويرها على كل الوكالات.

من جهة أخرى استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عددا من الأطفال، وأعضاء الكادر التعليمي بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهم وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع أحمد السويهري ومساعد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالمجمع حمزة العيوني.

واطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة، وأشادوا بما رأوه من إتقان وجودة في صناعة الكسوة، وتهيئة كافة المواد الأولية لها.

كما تعرفوا على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي.

وكانت الزيارة تهدف إلى الدور الإنساني الكبير الذي ينمي الجانب المعرفي والإدراكي والاجتماعي والتثقيفي للأطفال أصحاب الهمم.

المشاريع الرقمية:

وثبة مِداد:

تعنى بكتابة ملفات الإدارة الأساسية بلغة تتسامى بها القيم والرؤى وتتجلى بها الأهداف

وثبة ذكرى:

تعنى بتصميم 3 خدمات إبداعية رقمية لصناعة الذكرى لقاصدات المسجد الحرام تقنيا

وثبة تكوين:

تعنى بتفعيل الأساليب الإدارية للموظفات تحفيزيا برفع معنوياتهن

وثبة دُرَبة:

هي لقاءات إثرائية داخلية بوثبة فكرية نوعية للموظفة لبناء هوية ذاتية شخصية متميزة

وثبة مَضمار:

المشاركة الخارجية بهاكثونات تقنية موائمة للمجالات الإنسانية والاجتماعية

وثبة سَنا:

عبارة عن تفعيل 10 من الأيام العالمية المرتبطة بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية

وثبة فكر:

هي بنك الأفكار التشاركي الرقمي للمشاريع المتميزة تخطيطا وتنفيذا وتصميما وتسويقا

وثبة رقمنة:

هي عبارة عن صناعة 5 قصص إنسانية كمحتوى رقمي يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي

وثبة تجربة:

وهي معرض لإثراء تجربة الحاج دينيا وتربويا واجتماعيا وثقافيا

وثبة تجويد:

وتعنى بتجويد المخرجات والمشاريع الرقمية