مبادرة «ترجم» لدعم الحراك الثقافي بالمملكة

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وتهدف المبادرة إلى دعم الحراك الثقافي في المملكة، وتسليط الضوء على أهمية الترجمة في بناء الجسور المعرفية بين العالم، وخدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية عبر توفيرها المواد المترجمة عالية القيمة وذات الأهمية العلمية والأدبية، وكذلك دعم جهود التبادل الثقافي الدولي، وإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم ذات القيمتين العلمية والأدبية، إلى جانب نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها.وينتظر أن تسهم المبادرة في رفع الوعي، وتعزيز تبادل الثقافات والتواصل بين شعوب العالم، بجانب مشاركة المعارف لجميع دول العالم وهو ما يتعزز من خلال استقطاب ودفع الموهوبين السعوديين والعرب ليكونوا جزءا من هذه المبادرة.
أهداف المبادرة:
- دعم الحراك الثقافي في المملكة.
- أهمية الترجمة في بناء الجسور المعرفية بين العالم.
- خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية
- دعم جهود التبادل الثقافي الدولي.
- إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة.
- نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية.
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