“التجارة” تجدد التحذير من التسوق عبر مواقع تنتحل اسم متاجر شهيرة (فيديو)

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جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، التحذير من أساليب جديدة للاحتيال رصدتها الوزارة مؤخرًا عبر مواقع إلكترونية وهمية، تنتحل شكل واسم متاجر شهيرة وتستنسخ صورها وتضع نفس واجهات مواقعها وعلامتها التجارية.
وأوضح المتحدث أن هذه المواقع تتصيد المتسوق الإلكتروني لسرقة أمواله، مشدداً على ضرورة تأكد المستهلكين من أن هذه المواقع تابعة للمتاجر الحقيقية.
وبيّن أن كل موقع ملزم بوضع رقم سجله التجاري في واجهة موقعه الإلكتروني؛ لافتاً إلى إمكانية نسخ رقم السجل وفتح موقع وزارة التجارة والاتجاه لصفحة خدمة الاستعلام عن بيانات السجلات التجارية، وبعد وضع رقم السجل التجاري ستظهر بيانات المنشأة بما فيها موقع العنوان الإلكتروني للتأكد من صحته.
وأشار إلى أنه إذا كان المتجر لا يملك سجلاً تجارياً ويملك وثيقة عمل حر، فيمكن التأكد منه والبحث عنه في منصة معروف، حيث ستظهر كافة بيانات المتجر مباشرة من موقع معروف والتسوق بأمان.
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Source akhbaar24
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