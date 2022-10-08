ضمن بطولة العالم للأساتذة.. هوساوي يحقق الميدالية الذهبية للمصارعة

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حقق نبيل هوساوي، مساء اليوم السبت، الميدالية الذهبية “وزن 100 كلغم” في المصارعة الرومانية ضمن بطولة العالم للأساتذة.

وجاء إنجاز نبيل هوساوي خلال مشاركته في بطولة العالم للأساتذة المقامة في بلغاريا.

ويعد إحراز نبيل هوساوي إنجازا تاريخيا، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في أول مشاركة في البطولة.



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Source akhbaar24

