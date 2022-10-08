7 أيام للترشح بمنصة التوظيف

تبدأ المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، اعتبارا من اليوم، في استقبال طلبات الراغبين في التوظيف للقطاعين العام والخاص، فيما ستحل المنصة بديلاً عن موقع «جدارة».

وفي أول خطوة على هذا التحول، طمأنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طالبي التوظيف ممن سبق لهم تسجيل بياناتهم عبر الموقع القديم «جدارة»، بأن كافة البيانات المسجلة سابقاً في نظام جدارة، بما فيها النقاط المكتسبة، ستكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

تسجيل البيانات

وكان موقع «جدارة»، وفق آخر إحصائية، قد استقبل حتى عام 2017م، 1.143.510 مستخدم من طالبي التوظيف، ويتم ذلك من خلال التقديم على الوظائف، التي تعلن عنها الجهات الحكومية عبر المنصة، وبما يتوافق مع مؤهلات وتخصصات، على أن تشمل عمليات التسجيل البيانات الشخصية والمؤهلات، والخبرات العملية، لتمر بمراحل التدقيق والمطابقة والترشيح الآلي بمدة أقصاها 7 أيام.

أحدث التقنيات

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من وراء إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، إلى توحيد منصات التوظيف، والتكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص، واستخدام أحدث التقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والكيانات الأخرى، تنمية المهارات بناء على احتياجات سوق العمل، فيما تم تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف، في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي، إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.