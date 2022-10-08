إخلاء 180 موقعا مخصصا لسكن العمالة بجدة

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وأوضح مستشار أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية المهندس محمد الزهراني، في بيانه أمس، أن الجولات الميدانية شملت 934 موقعا في أحياء جدة، بهدف رفع مستوى الامتثال في المواقع المخصصة لسكن العمالة، وفحصها وتعقيمها بمشاركة الجهات الحكومية كل بحسب الأدوار المنوطة بها، مشيرا إلى أنه حررت مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، فيما لا يزال العمل مستمرا حيال رصد وتطبيق النظام بحزم على جميع المساكن الجماعية للأفراد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخلت أمانة محافظة جدة 180 موقعا مخصصا لسكن العمالة، وذلك ضمن جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات في السكن الجماعي للأفراد وسلامة تراخيصها، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.وأوضح مستشار أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية المهندس محمد الزهراني، في بيانه أمس، أن الجولات الميدانية شملت 934 موقعا في أحياء جدة، بهدف رفع مستوى الامتثال في المواقع المخصصة لسكن العمالة، وفحصها وتعقيمها بمشاركة الجهات الحكومية كل بحسب الأدوار المنوطة بها، مشيرا إلى أنه حررت مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، فيما لا يزال العمل مستمرا حيال رصد وتطبيق النظام بحزم على جميع المساكن الجماعية للأفراد.

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