شكرا لقرائتكم خبر مشروع للحفاظ على الطابع التاريخي بوسط البلد في صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا في تنفيذ مشروع تطوير وسط البلد، وذلك وفق خطة شاملة ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري بما يتناسب مع الطابع التاريخي لمدينة صبيا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري أن البلدية تسعى للحفاظ على الطابع التاريخي لمنطقة وسط البلد في صبيا، مشيرا إلى مسارات خطة البلدية في التطوير، حيث تبلغ مساحة منطقة العمل المستهدف تطويرها 27,115 م2، ويجري العمل لإنشاء ساحات وممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة مرور السيارات، وتنفيذ أعمال التشجير والإنارة وتوزيع جلسات ومجسمات جمالية.

وأضاف أن الأعمال المنفذة شملت 976 مترا طوليا من البردورات، و3038 م2 من الإنترلوك و155 م2 من البازلت، و653 م2 من الحجر، فيما جرى رفع 300 طن من الأنقاض بمساحة 2500 م2.