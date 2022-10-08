الإطاحة بـ15,894 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ15,894مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 01 15,894 مخالفا إجمالي المخالفين المضبوطين في مناطق المملكة كافة، منهم: 9192 مخالفا لنظام الإقامة 3968 مخالفا لنظام أمن الحدود 2734 مخالفا لنظام العمل 02 313 شخصا إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم: 51 % يمنيو الجنسية 37 % إثيوبيو الجنسية 12 % جنسيات أخرى - 42 شخصا ضبطوا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية 03 14 متورطا ضبطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 04 48,911 وافدا مخالفا يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم: 45,422 رجلا 3489 امرأة 05 38,790 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر 2169 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 8234 مخالفا

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