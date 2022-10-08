«سيجنال» يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

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فاجأ تطبيق التراسل الفوري “سيجنال” مستخدميه، بميزة جديدة، غير مسبوقة، يهدف التطبيق باستحداثها إلى استمرار المنافسة مع التطبيقات المشابهة، وعلى رأسها “واتساب”.

Stories تظهر في “سيجنال”

بدأ تطبيق المراسلة، الذي يركز على الخصوصية، في اختبار الإصدار التجريبي من ميزة القصص المؤقتة، خلال الأسبوع الجاري، بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو، والرسائل المكتوبة مع الأصدقاء، وتستمر في الظهور لمدة 24 ساعة.

نسخة البيتا

من جانبه، قال المدون المتتخصص في التقنية، فيصل السيف، إن تطبيق Signal سيقدم ميزة القصص، حيث يسعى إلى زيادة عدد المستخدمين بشكل مستمر من خلال هذه الميزة، والتي تم طرحها مؤخراً في نسخة البيتا من التطبيق.

نفس مميزات “واتساب”

وتأتي الميزة الجديدة على “سيجنال” بنفس الطريقة والإمكانات الموجودة في “واتساب” حيث يمكن للمستخدمين تحديد من يمكنه رؤية قصصهم عبر التطبيق، إلى جانب المجموعات وقوائم الأصدقاء المخصصة.

المنافسة محتدمة

وتستمر المنافسة بين “سيجنال” و”واتساب”، ومنذ نحو شهر، شارك سيجنال تعريدة قال فيها: “سيجنال تحافظ على أسرارك Signal keeps your secrets”، مع صورة تظهر فيها عبارتين تقول أحداهما: “هل يمكنك حفظ السر”.

ونوه أيضا أن واتساب ليس آمنا على أسرار مستخدميه، ويرد “سيجنال” بالعبارة الأخرى قائلا: “أنت تعرف أنها لا يمكنه حفظ الأسرار”.

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Source almnatiq

