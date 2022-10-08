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غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى إيطاليا، اليوم السبت؛ لاستكمال الفحوصات الطبية المعتادة. وأعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يغادر لإيطاليا لاستكمال فحوصاته الطبية المعتادة.. وتأجيل انعقاد مجلس الأمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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