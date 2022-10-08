الأحد.. افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة

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تنطلق يوم غد الأحد منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراة واحدة تجمع أحد مع نظيره النصر عند الساعة ٥،١٥ مساء على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

ويبحث النصر عن الفوز السادس له والاستمرار في صدارة الدوري مع الأهلي برصيد (١٠) نقاط إذ يتقدم عليه الأهلي بفارق التسجيل النقطي، بينما أحد يبحث عن الفوز الخامس إذ يحتل المركز الثالث برصيد (٩) نقاط.

وتُستكمل يوم الاثنين منافسات الجولة بإقامة خمس مباريات إذ يستضيف التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد (٦) نقاط نظيره الأهلي الذي يتصدر الترتيب بالمركز الأول برصيد (١٠) نقاط على صالة نادي التعاون عند الساعة (٤) مساء.

ويستضيف الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد (٩) نقاط نظيره الأنصار الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد (٦) نقاط وذلك على صالة نادي الفتح عند الساعة (٤) مساء.

ويستضيف الاتحاد الذي يحتل المركز الثامن برصيد (٦) نقاط نظيره الهلال الذي يحتل المركز الرابع برصيد (٨) نقاط على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة عند الساعة ٤ مساء.

ويستضيف ضباء الذي يحتل المركز التاسع برصيد (٦) نقاط نظيره العدالة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (٦) نقاط على صالة وزارة الرياضة بمدينة تبوك عند الساعة ٤ مساء.

ويستضيف الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد (٧) نقاط مع نظيره السلام الذي يحتل المركز السابع برصيد (٧) نقاط وذلك على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عند الساعة ٤ مساء.

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Source akhbaar24

