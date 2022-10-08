مباراة “أبها” و”النصر” الأكثر في دقائق اللعب الفعلية

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أعلنت حسابات دوري روشن عن رقم مميز للمباراة التي جمعت فريقي أبها ونظيره النصر ضمن منافسات الجولة السادسة.

وتُعد مباراة أبها و النصر، كما نشرت حسابات دوري روشن، هي الأكثر في دقائق اللعب الفعلية في الجولة السادسة. (57:19) دقيقة.

وفاز النصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.

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Source akhbaar24

