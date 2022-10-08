أمانة جازان تشرع في تنفيذ مشروع تطويري لوسط البلد في صبيا

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المناطق_جازان
شرعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا في تنفيذ مشروع تطوير وسط البلد ، وذلك وفق خطة شاملة ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري بما يتناسب مع الطابع التاريخي لمدينة صبيا .
وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي الدغريري ، أن البلدية تسعى للحفاظ على الطابع التاريخي لمنطقة وسط البلد في صبيا ، مشيرًا إلى مسارات خطة البلدية في التطوير ، حيث تبلغ مساحة منطقة العمل المستهدف تطويرها 27,115 مترًا مربعًا ، ويجري العمل لإنشاء ساحات وممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة مرور السيارات ، وتنفيذ أعمال التشجير والإنارة وتوزيع جلسات ومجسمات جمالية .
وأضاف أن الأعمال المنفذة شملت 976 مترًا طوليًا من البردورات ، و 3038 مترًا مربعًا من الأنترلوك و155 مترًا مربعًا من البازلت ، و 653 مترًا مربعًا من الحجر ، فيما تم رفع 300 طنٍ من الأنقاض بمساحة 2500 متر مربع.
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Source almnatiq
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