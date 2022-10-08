السبت.. “النصر” يفتح صفحة “العدالة” مُبكرًا

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يفتح فريق النصر صفحة مباراته أمام نظيره العدالة في دوري روشن بالتدريب مساء اليوم (السبت).
ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم (الثلاثاء) المقبل في مرسول بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.
وفاز النصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.
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Source akhbaar24
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