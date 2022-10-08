جارسيا يتحدث عن رسالته للاعبي النصر بين شوطي مباراة أبها

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قال المدير الفني البرتغالي لفريق النصر، رودي جارسيا، إن الهدف الأول الذي سجله فريقه أمام أبها جاء بسبب الضغط العالي.
وأضاف جارسيا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:”بعد الهدف حدث تراجعًا وأوصلنا بين شوطي اللقاء رسالة للاعبين بضرورة تسريع الكرة وكنا جيديون في الشوط الثاني لأننا سرعنا الكرة”.
وأتم المدير الفني لفريق النصر، تصريحاته بقوله:”هذا انتصار جيد جعلنا نصعد في سلم الترتيب ولابد أن نكون جاهزون ولدينا لاعبين لديهم إمكانيات جيدة”.
وفاز النصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.
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Source akhbaar24
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