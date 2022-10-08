الاتحاد الجزائري لكرة القدم يُعلن استمرار جمال بلماضي مع منتخب بلاده

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أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، استمرار جمال بلماضي على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تصريحات صحفية له:”لم تُعد هناك حاجة للحديث عن تجديد تعاقد بلماضي فسيبقى في منصبه حتى مونديال 2026″.

ولم يتأهل المنتخب الجزائري لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد إخفاقه في الجولة الأخيرة من التصفيات.



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Source akhbaar24

