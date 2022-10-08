استشاري يوضح: "أوميجا 3" ليس العلاج المثالي لارتفاع الكوليسترول الضار

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن استخدام دواء “أوميجا 3” لعلاج ارتفاع الكوليسترول الضار الوراثي LDL، ليس هو العلاج المثالي.

وأبان النمر أن أوميجا 3 يخفض الدهون الثلاثية بنسبة من 25%إلى 30%، ولكنه يرفع الكوليسترول LDL بنسبة بسيطة من 5-8%.

وأكد أنه في الشخص السليم يجب مراجعة الطبيب، حال ارتفاع الدهون الثلاثية(TG) ، وكذلك الكوليسترول الضار(LDL) إلى مافوق 130 ووصول مجموع الكوليسترول إلى ما فوق200.

ونصح أي شخص سليم يبلغ من العمر 25 سنة فما فوق بعمل تحليل الدهون في الدم، فإن كانت طبيعية يعيدها بعد 5 سنوات وإن كانت غير طبيعية يعالجها وإن كانت قريبة من حد الارتفاع يعيدها سنوياً حتى يتحكم بها.



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Source akhbaar24

