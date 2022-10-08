“الداخلية”: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

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أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 15.8ألف مخالف، منهم 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4 آلاف لنظام أمن الحدود، 2.7 ألف لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة تجاوز 300 شخص، 51% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و12% جنسيات أخرى.

وتم ضبط 42 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأبانت أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 49 ألف وافد مخالف ،وتم إحالة نحو 29 ألفا منهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ألف آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، مع ترحيل نحو 8 آلاف مخالف إلى بلدانهم.





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Source akhbaar24

