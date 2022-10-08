شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم الهلال يقترب من المشاركة ضد الشباب في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سادت حالة من التفاؤل داخل نادي الهلال، حول إمكانية لحاق نجم الفريق الأول لكرة القدم، بمباراة الشباب، في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في ديربي الرياض

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الشباب، مساء بعد غدٍ ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال، سوف يخضع لبرنامج إعداد مكثف، استعدادًا لديربي الشباب المرتقب.

وتابعت: "كويلار سوف يخضع لاختبارات عديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبي، من أجل حسم مشاركته أمام قلعة الليوث، من عدمها".



التفاؤل يزداد بشأن مشاركة كويلار ضد الشباب



وأضافت: "هناك حالة من التفاؤل داخل نادي الهلال، بشأن لحاق النجم الكولومبي بالديربي المرتقب، بعد التطورات الأخيرة في إصابته".

وكان الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، تعادل مؤخرًا ضد الاتفاق، وأصبح يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.