شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن تجديد عقد لاعبه ويفتح الباب أمام رحيل الثلاثي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، على توصله لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن تجديد عقد حمدان الشهراني لاعب الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية موسم 2023.

كعكي يعلن تجديد عقد الشمراني داخل الاتحاد



وقال كعكي في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة ناديه، توصلت إلى اتفاق نهائي مع حمدان الشمراني، مدافع وظهير الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده.

وتابع نائب رئيس قلعة العميد: "كل الأمور انتهت مع اللاعب وتم الاتفاق، والإعلان الرسمي، عن تجديد عقد الشمراني سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة".

من ناحية أخرى، فجر كعكي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رحيل أي لاعب في الاتحاد، خاصةً الأسماء التي اقتربت عقودها من النهاية، مع الفريق.

ويدخل الثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي وإيجور كورنادو، بالإضافة إلى المصري أحمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمد الله، الفترة الحرة من عقودهم، في شهر يناير المقبل، والتي تتيح لهم التوقيع مع أي فريقٍ آخر.



حجازي على رأس اهتمامات النصر والهلال



ويرغب نادي الهلال في التعاقد مع حجازي وكورنادو، في صيف عام 2023، بينما يضع النصر، المدافع المصري، على رأس أولويتها، كما ارتبط اسم حمد الله في أكثر من مناسبة، بقلعة الزعيم.

واختتم كعكي: "إدارة نادي الاتحاد، لن تجبر أي لاعب، على البقاء في صفوف الفريق، إذا أراد الرحيل، خاصةً في ظل عصر الاحتراف، وأما اللاعب الذي يريد البقاء وتجديد عقده مع الفريق الاتحادي، سنقوم على الفور، بتوقيع عقود جديدة معه".