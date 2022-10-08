شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مصير نجم النصر من مواجهة العدالة وآخر تطورات إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مواجهة العدالة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



تفاصيل إصابة مارتينيز داخل النصر

ولا يزال الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب النصر، يغيب عن مباريات فريقه هذا الموسم بسبب وعكة صحية، حيث يعاني من التامور وهو تورم في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب، وقد تسبب الإصابة به إرهاقًا وألمًا في منطقة الصدر.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" أن بيتي سوف يغيب أيضًا عن مباراة فريقه المقبلة ضد العدالة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.



مارتينيز يغيب عن مواجهة النصر ضد العدالة

وتابعت: "الجهاز الطبي لم يمنح الأرجنتيني مارتينيز الضوء الأخضر للتواجد في مباراة العدالة المقبلة، حيث يجري اللاعب تدريبات لياقة وتقوية في صالة الحديد".

وأضافت: "اللاعب يخوض برنامجًا لياقيًا خاصًا على أرضية الملعب، وبالتالي لن يتواجد في مواجهة فريقه المقبلة يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك".



النصر يفوز على أبها بدوري روشن السعودي



وكان النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، حقق الفوز ضد أبها بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة بعد خوض 6 جولات حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.