شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبداله أمام الفتح.. نجم اتحاد جدة يكشف حقيقة إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، حقيقة تعرضه للإصابة أمام الفتح وهو ما تسبب في خروجه من اللقاء بدوري روشن السعودي.



الاتحاد يقسو على الفتح بثلاثية في دوري روشن



وكان الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، حقق فوز كبير ضد الفتح، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وأعرب البرازيلي رومارينيو لاعب الفريق، سعادته بتحقيق الفوز والهدف الذي أحرزه أثناء اللقاء، ودخوله التاريخ بهذا الهدف، ليصبح الهداف التاريخي للاتحاد في المسابقة برصيد 59 هدفًا، كما ساهم في 75 هدفا، خلال 121 مباراة خاضها مع الاتحاد في الدوري، بإحراز 59 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

وأكد رومارينيو في تصريحات لقنوات "SSC السعودية" عقب المباراة، أنه يعد جماهيره بمواصلة إحراز الأهداف، مشيرًا إلى سعادته بهذا الانتصار والرقم القياسي الذي سجله مع فريقه.



رومارينيو يعلق على إنجازه وينفي تعرضه للإصابة

وأضاف: "أتمنى الاستمرار في التسجيل ومساعدة فريقي، وعلينا أن نكمل العمل على نفس النهج، ونواصل انتصاراتنا في الفترة المقبلة".

وبشأن خروجه وحقيقه إصابته اختتم: "أطمئن الجميع، أنا بخير، واستبدالي بين الشوطين لعامل اللياقة وبعدي عن المباريات، لست مصابًا، ولم أصب كثيرًا مع الاتحاد، وأتمنى استكمال الموسم بهذا الشكل".