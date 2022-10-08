شكرا لقرائتكم خبر عن انجاز تاريخي للاتحاد بعد الفوز ضد الفتح وفشل الوصول لرقم الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، في تحقيق الفوز ضد الفتح، بدوري روشن السعودي.



اتحاد جدة يفوز ضد الفتح بثلاثية بالدوري

وحقق العميد الفوز ضد الفتح بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وكشفت تقارير صحفية، أن العميد في تلك المباراة فشل أن ينفرد برقم قياسي، كأكثر فريق حقق شباك نظيفة في مباريات متتالية في بداية دوري المحترفين السعودي، عبر التاريخ.

وتلقت شباك الاتحاد، أمس الجمعة، أول هدف في المسابقة هذا الموسم، من قدم لاعب الفتح الحالي والاتحاد سابقا، ماجد كنبة، خلال المباراة.



الاتحاد يفشل في كسر رقم الاتفاق

وأضافت التقارير: "الاتحاد لم يستطع تجاوز رقم الاتفاق، الذي حققه في مطلع موسم 2011-2012، حين خرج بشباك نظيفة من خمس مواجهات، وهو ما كرره الاتحاد هذا الموسم".

وتابعت: "في نفس الوقت الذي نجح فيه الاتحاد في فك عقدة شهر أكتوبر، محققًا أول انتصاراته على الفتح بالدوري في هذا الشهر، بعد 3 مواجهات أسفرت عن فوز للفتحاويين وتعادلين، وذلك ضمن مواسم 2010ـ2011 و2018ـ2019 و2020ـ2021، وفي المرتين الأولى والثالثة تعادلا 0ـ0 و2ـ2، بينما انتصر الفتح في الثانية 2ـ0".

من ناحية أخرى، سجلت مباراة الفريقين، أمس، ثالث هزيمة لمدرب الفتح اليوناني جورجيوس دونيس أمام الاتحاد، حيث تعرض دونيس إلى الهزيمتين السابقتين، 0ـ1 و3ـ4، عندما كان مدربًا للهلال، من فبراير 2015 إلى مايو 2016.



الاتحاد يكسر عقدته أمام الفتح



وقد شهدت الفترة ذاتها فوزه مرتين على الاتحاد، الأولى بنتيجة 3ـ0 والثانية 4ـ1، وبعد عودته في الموسم الماضي إلى الملاعب السعودية، قاد دونيس فريقه الحالي إلى التعادل مع الاتحاد 4ـ4.

ويعتبر هذا الفوز العاشر للاتحاد في تاريخ دوري المحترفين أمام الفتح، الذي حقق ستة انتصارات، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

كما شهدت المباراة تسجيل أول هدف للبرازيلي رومارينيو، لاعب الاتحاد، هذا الموسم، وهو الثامن في مرمى الفتح، ليصبح أكثر فريق سجل عليه بقميص العميد في دوري روشن.