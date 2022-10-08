تركي الفيصل: هناك أطراف تدشن حملات إعلامية لتشويه صورة المملكة

︎ . قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، إن إبراز صورتنا الحقيقة يتطلب قوتنا الداعمة، حيث يجب أن يتعامل مع العالم كما نحن على صورتنا، ليس كما هو يريد. وأضاف تركي الفيصل في تصريحات له،أن هناك العديد من الدعايا الكاذبة التي تتعرض لها بلادنا في الوقت الحاضر من أجل تشويه صورتنا أمام المجمتعات الدولية. وتابع: أن أن هناك حملات إعلامية في السنوات الأخيرة التي تشوه صورة بلادنا وتشكك بالعادات والتقاليد والقيم والتاريخ الخاص بنا، إضافة إلى فرض أجندة سياسية لها أهداف لتشويه مكانة المملكة أيضًا. خبير دولي: الممكلة تدعم النهوض بالصناعة بشكل غير مسبوق

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