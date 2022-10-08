اتهامات بالغش والخداع.. ملكة جمال أمريكا تثير الجدل

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حالة من الأستياء الشديد لدى عدد من المشاركات عقب تتويج ربوني جابربيل كملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية، بسبب غش الفائزة وعد استحقاقها للقب.

اتهامات بالغش لملكة جمال أمريكا

ووفقًا لموثق”سكاي نيوز” فإن جميع المشاركات في المسابقة تجاهلوا جابربيل بعد إعلان فوزها باللقب، ولم يقدمن لها التهنئة وغادروا المكان الذي احتضن الاحتفال بالسرعة.

وتعد ربوني جابربيل، أول مشاركة أمريكية من أصول آسيوية وفلبينية تفوز بالجائزة بعد تمثيلها مونتانا، كما أنها أجرت العديد من علميات التجميل.

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وتابعت: فقد زارت غابرييل منتجعا للجراحة التجميلية، قبل 9 أسابيع من إعلان فوزها بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، إضافة إلى أن اختيار غابرييل كان متفقا عليه ومعروفا قبل إعلان النتيجة، حيث صورت فيديوهات للمتسابقات المتأهلات للمراكز المتقدمة.

وبيّنت أوكيف أنها إلى جانب عدد من المتسابقات قد تقدمن بدعوى ضد منظمي المسابقة، مشددة على استعدادها إلى جانب أخريات لتقديم أدلة حول عدم نزاهة لجنة الحكام.

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Source almnatiq

