حساب المواطن: يومان على إيداع دعم دفعة أكتوبر

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قال برنامج حساب المواطن، إن إيداع دعم الدفعة الـ59 (أكتوبر 2022م) سيكون بعد يومين، في حسابات المستفيدين.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي».
وتابع البرنامج: «سوف يتم ايداع الدعم للدفعة التاسعة والخمسين، يوم الإثنين بتاريخ 10 أكتوبر».
كان برنامج حساب المواطن أعلن في ٢٩ سبتمبر الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ59 (شهر أكتوبر).
وللتحقق من الأهلية، يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية، عبر الرابط التالي اضغط هنا.
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Source almnatiq
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