لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية “معادن”

︎ . تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة. وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية

وكشفت شركة التعدين العربية السعودية معادن عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم، مع تحديد الشروط والوظائف المتاحة للراغبين في التقديم. المسميات الوظيفية و المتطلبات: المشغل الرئيسي ، عمليات رأس الخيمة DAP II المؤهلات والخبرة شهادة الثانوية العامة (متوافقة مع متطلبات معادن) 6 سنوات خبرة ذات صلة الوعي بالسلامة الحادة والموقف محو الأمية الأساسية (قراءة وكتابة العربية و / أو الإنجليزية) تلبية الحد الأدنى (رسمي / تنظيمي) لمعايير اللياقة لأداء العمل في منجم / بيئة منجم القدرة على فهم التعليمات واتباعها فهم أساسي الإجراءات المطبقة المعرفة الأساسية بالأدوات والمعدات والمواد المبادرة للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم : (

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