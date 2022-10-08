لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة

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تعلن مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية عبر صفحتها الرسمية ،عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.

وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة

وكشفت مجموعة الفطيم القابضة عن عدة وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للراغبين الاطلاع على الشروط والتفاصيل المحددة إضافة إلى رابط التقديم.

المسمى الوظيفي :

مدير اللوجستيات | AFET | السعودية المحتوى التنفيذي – ECom | B & Q | السعودية السعودية الوطنية | نائب مدير الوحدة | B & Q | السعودية السعودية الوطنية | مدير التداول | المملكة العربية السعودية- مركز ريميل مدير البيئة | AFET | السعودية التاجر عبر الإنترنت | B & Q | السعودية مسؤول الصحة والسلامة | AFET | السعودية سعودي الجنسية | تنفيذي مبيعات | الفطيم للسيارات | الرحاب (فامكو) مشرف معسكر | AFET | السعودية وغيرها