︎
.
تعلن مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية عبر صفحتها الرسمية ،عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة
وكشفت مجموعة الفطيم القابضة عن عدة وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للراغبين الاطلاع على الشروط والتفاصيل المحددة إضافة إلى رابط التقديم.
المسمى الوظيفي :
- مدير اللوجستيات | AFET | السعودية المحتوى التنفيذي – ECom | B & Q | السعودية السعودية الوطنية | نائب مدير الوحدة | B & Q | السعودية السعودية الوطنية | مدير التداول | المملكة العربية السعودية- مركز ريميل مدير البيئة | AFET | السعودية التاجر عبر الإنترنت | B & Q | السعودية مسؤول الصحة والسلامة | AFET | السعودية سعودي الجنسية | تنفيذي مبيعات | الفطيم للسيارات | الرحاب (فامكو) مشرف معسكر | AFET | السعودية وغيرها
التقديم : كانت هذه تفاصيل خبر لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل رابط التقديم
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
كانت هذه تفاصيل خبر لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.