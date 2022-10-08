كوريا الجنوبية تسجل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 19431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و953 ألفا و135، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و646 حالة.

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Source almnatiq

