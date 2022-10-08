7 أيام على موسم الوسم.. خبير طقس يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق

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المناطق_متابعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لطقس اليوم السبت.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه من المتوقع اليوم أجواء حارة وسط النهار ومعتدلة لتميل للبرودة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، وهبوب رياح متوسطة على أجزاء من سواحل مناطق مكة والمدينة وتبوك.

وقال الحصيني، إنه لم يتبقَ على موسم الوسم سوى 7 أيام فقط.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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Source almnatiq

