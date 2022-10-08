مكة المكرمة وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

︎ . المناطق_متابعات كشف المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت، أن درجة الحرارة في مكة وحفر الباطن بلغت 40 درجة مئوية. وتوقع المركز، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية. وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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