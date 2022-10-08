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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
ولفت إلى أن الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون (40 درجة في مكة المكرمة، و39 درجة في المدينة المنورة ، و38 درجة في الرياض، و37 درجة في الدمام، و36 درجة في جدة، و27 درجة في أبها).
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم.. رياح نشطة وسحب ممطرة بتلك المناطق.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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