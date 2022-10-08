نقلها من كندا إلى أمريكا.. مسافر يُخفي 3 ثعابين بورمية في سرواله

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أدانت الجهات الأمنية في مدينة نيويورك الأمريكية، رجلاً بتهمة تهريب 3 ثعابين بورمية من كندا إلى الولايات المتحدة عام 2018، حيث قام بإخفائها في سرواله طوال رحلته إلى نيويورك داخل حافلة.

وأوضحت المدعي العام كارلا بي فريدمان، وفقاً لشبكة “nbcnews” الأمريكية، بأنه يتم استجواب كالفين باوتيستا البالغ من العمر 36 عاماً بتهمة تهريب الثعابين البورمية المصنفة بأنها “ضارة بالبشر”، بموجب معاهدة دولية.

وأضافت فريدمان بأنه تم إطلاق سراح المتهم حتى يتم تحديد موعد المحاكمة، حيث سُجلت الواقعة بتاريخ 15 يوليو 2018 بعد القبض عليه عند تفتيش الحافلة على معبر حدودي بين كندا والولايات المتحدة.



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Source akhbaar24

