“المياه الوطنية” توضح خطوات طلب فحص العداد

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أوضحت شركة المياه الوطنية، طريقة وخطوات طلب خدمة ” فحص العداد” من خلال قنواتها الرقمية.

وبيّنت الشركة، أنه يمكن طلب الخدمة عبر 5 خطوات بسيطة هي تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم الضغط على خيار “خدمات”.

ولفت إلى أنه يتم بعد ذلك اختيار “كل الخدمات” بعد الدخول على التبويب “خدمات”، ثم الضغط على خيار “طلب فحص عداد” وتقديم الطلب.



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Source akhbaar24

