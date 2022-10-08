شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والمنافس.. كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز المثير الذي حققه لاعبو الفريق مساء أمس السبت على الفتح بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الاتحاد وضمك القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الإتحاد ضيفًا على ضمك مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 اكتوبر، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

وتذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الاتحاد وضمك عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة ضمك

في حراسة المرمى: جروهي.

وفي خط الدفاع: سويلم المنهالي، أحمد حجازي، عمر هوساوي.

وفي خط الوسط: حمدان الشمراني، عوض الناشري، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود.

وفي الهجوم: كورنادو، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله.

تعرف على موقف الاتحاد وضمك في كل جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

يقع الاتحاد في الوصافة برصيد 14 نقاط، بينما يتواجد ضمك في المركز السابع حاملًا في رصيده 11 نقاط.