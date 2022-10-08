مستجدات الغزو الروسي.. العثور على مقـبرة جماعية في ليمان ومنح كييف 1.3 مليار دولار

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كشفت السلطات الأوكرانية، عن العثور على مقـبرة جماعية في بلدة ليمان المحررة مؤخراً، فيما منح صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

العثور على مقـبرة جماعية في ليمان

أعلن حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن السلطات الأوكرانية عثرت على مقـبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد بعد تحريرها مؤخراً من أيدي القوات الروسية، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد عدد الجـثث التي تحتويها المقـبرة.

بدوره أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تمت استعادة 2434 كيلومتراً مربعاً من الأراضي منذ بدء هجـومها المضاد نهاية سبتمبر الماضي، منها 776 كيلومتراً مربعاً في الشرق، و96 بلدة 6 منها في منطقة لوغانسك.

منح أوكرانيا مساعدات طارئة

أكد صندوق النقد الدولي، أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.

وتهدف حزمة المساعدة الجديدة إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات، ولتحفيز تقديم دعم مالي مُستقبَلاً من الجهات المانحة والدائنة لها.

تعيين مقرر لحقوق الإنسان بروسيا

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مقترح لتعيين خبير مستقل جديد يُعنى بمزاعم انتهاكـات حقوق الإنسان في روسيا، متهماً موسكو بخلق “مناخ يسوده الخوف” من خلال ممارسة القمـع والعنـف.

وصوت 17 عضواً لصالح المقترح مقابل اعتراض ستة بينما امتنع 24 عضواً عن التصويت، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفضها الحاسم للقرار على أساس احتوائه على مزاعم كاذبة.



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Source akhbaar24

