الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مالطا

︎ . المناطق_واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية مالطا وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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