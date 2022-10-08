︎
.
حققت 3 خيول، جوائز بطولة السرعة في سباقات موسم الطائف 2022، وذلك خلال الحفل الذي نظمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، والذي تضمن 8 أشواط لمختلف الأعمار والفئات.
وحقق بطولة السرعة للحصن الجواد “فرست لاين” بقيادة الخيال نايف العنزي، في حين حقق بطولة السرعة للخيل العربية الفرس “دنانير الخالدية” بقيادة الخيال عادل الفريدي، فيما حقق بطولة السرعة للأفراس الفرس “سربرايز مي هوني” بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.
فيما فاز بشوط جائزة نادي الخيل التقديرية الفرس “الحشوريه” بقيادة الخيال كاميلو اوسبينا، وقام بتسليم الجوائز للفائزين مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر خيول “فرست لاين” و”دنانير الخالدية” و”سيربرايز مي هوني” تفوز بجوائز السرعة بسباقات الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.