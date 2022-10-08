وقوع زلزال قرب موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية

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وقع زلزال في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، قرب موقع التجارب النووية المعروف لكوريا الشمالية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 2.5 درجة هز منطقة تقع شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية في الساعة 2:54 صباحاً بالتوقيت المحلي (1754 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. (

وكان مسؤولون في سول وواشنطن قد لفتوا إلى أن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة في موقع الاختبار والتي ستكون الأولى منذ عام 2017.



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Source akhbaar24

