“الكهرباء”: 4 اشتراطات لتقديم طلب لتركيب عداد جديد

︎ . المناطق_الرياض أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الاشتراطات المطلوب توافرها عند تقديم طلب على عداد كهرباء جديد. وتضمّنت الاشتراطات التي حددتها الشركة، البدء بتنفيذ العزل الحراري في المنشأة، وتجهيز موقع تركيب العداد وتنفيذ عملية التأريض. وأضافت الشركة، أنه يمكن تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق صورة من رخصة البناء سارية المفعول للمنشأة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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