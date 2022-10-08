شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصريؤكد: دائما ما نقدم مستوى كبير.. وهذا رأيي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن مدى سعادته بالفوز المثير الذي حققه العالمي، والمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو الفريق أمام أبها.

النصر يضرب شباك أبها بثلاثية نظيفة

وتمكن النصر، من تحقيق فوزًا كبيرًا على مضيفه أبها، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس "الجمعة"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

الخيبري يفجر تصريحات مثيرة عن مشاركته الأولى الأساسية مع الاتحاد

وصرح عبد الله الخيبري لقناة SSC الرياضية ":الحمد لله على الفوز والمستوى، مباراة مهمة وفوز مهم، كان يجب أن نعوض تعادلنا مع الاتحاد في المواجهة الماضية".

وواصل: "ليست هناك مباراة سهلة في الدوري، وسجلنا في البداية وتمكنا من السيطرة على المباراة".

وواصل حديثه مؤكدًا: "عودة موفقة الحمد لله، وشكرًا لزملائي على الدعم".

كونان يعلق على فوز النصر بتصريحات نارية

وفي ذات السياق، شدد الظهير الإيفواري غيسلان كونان، عن فرحته الشديدة بفوز النصر اليوم على أبها.

وأشار: لم أفاجأ بقوة الدوري السعودي، سعيد كثيرًا بأني متواجد في دوري روشن السعودي، والحمد لله أننا سنعود إلى الرياض بالـ3 نقاط، لم تكن مباراة سهلة، وما صنع الفارق هو الروح العالية بين اللاعبين".

واستكمل: "في الحقيقة كنت منتظرًا أن يكون الدوري قويًا، ولم أفاجأ بقوته، كل فريق موجود في السعودية على مستوى كبير ويضم لاعبين محترفين أقوياء".

تعرف على موقف النصر وأبها في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الجدير ذكره رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة، ليرتكز في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق هدف وحيد عن الهلال، بينما لا يزال رصيد أبها عند 4 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر.