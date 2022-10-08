شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد يوجه رسالة غامضة لنجم الفريق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نائب رئيس الاتحاد، أحمد عصام كعكي رسالة غامضة إلى نجم من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، بعد مباراة الفتح، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

رسالة "غامضة" من كعكي إلى نجم الاتحاد.. تعرف عليها

ونشر كعكي، نائب رئيس الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "مبروك لجماهيرنا الغالية، الفوز بعد تعثر المباراة الماضية بالتعادل".

وواصل: "نمورنا اليوم قدموا مباراة كبيرة.. بس في نمر تحديدًا أسعدني كثيرًا اليوم واصل يا بطل واعمل أكثر فثقتنا فيك كبيرة".

الاتحاد يعبر الفتح بثلاثية

ونجح الاتحاد في عبور الفتح بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ليرفع العميد رصيده إلى 14 نقطة محتلًا المركز الثاني خلفًا للشباب.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على ضمك مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 أغسطس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.