شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من المنهالي على مشاركته الأولى مع الاتحاد.. تابع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف سويلم المنهالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال تصريحات لفضائية SSC الرياضية، عن مدى سعادته بالمشاركة أساسيًا لأول مرة في صفوف النادي السعودي، والفوز المثير الذي حققته كتيبة العميد على الفتح.

الاتحاد يمطر شباك الفتح بثلاثية نظيفة

وتمكن لاعبو الاتحاد من تحقيق فوزًا على نظيره الفتح بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الأسبوع السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تصريحات مثيرة من المنهالي على مشاركته الأولى مع الاتحاد

أكد المنهالي: "الحمد لله، شيء كبير بالنسبة لي كلاعب 18 سنة، وألعب أولى مباراة أمام جمهور الاتحاد وإن شاء الله أقدم الأفضل".

وواصل: "أشكر المدرب والإدارة على اللعب أساسيًا، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة، وزملائي لاعبون كبار وأستفيد منهم، خاصة أحمد حجازي الذي يوجه النصائح لي كثيرًا داخل الملعب".

موقف الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وقفز الاتحاد إلى المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط فقط لا غير.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على الفتح مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.