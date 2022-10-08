شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يعلق على فوز الاتحاد..ويكشف سبب تفضيله الدفاع على الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على الفوز المثير الذي حققته كتيبة العميد على الفتح مساء أمس الجمعة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يعبر الفتح بثلاثية في دوري روشن

وتمكن الاتحاد من تدوين فوز مثير على الفتح بثلاثية مقابل هدف، ليرفع النادي السعودي رصيده إلى 14 نقطة محتلًا وصافة البطولة، بينما استمر رصيد الفتح متجمد عند النقطة السادسة.

تصريحات مثيرة من سانتو عقب الفوز على الفتح

وأكد المدرب نونو سانتو:"الفريق افتقد عددًا من اللاعبين، حيث لا يخوض الاتحاد، المباريات بـ11 لاعبًا ثابتًا، مستدركًا أن عودة اللاعبين جميعًا، سيجعل الفريق أفضل هجوميًا".

وواصل: "عن أنا سعيد بمشاركة لاعبين أعمارهم لم تتجاوز 18 عامًا، هم سويلم المنهالي، زكريا هوساوس ومروان صحفي.

عن الجماهير:" كل اللاعبين "محاربين"، خاصة مع الدعم القوي من الجماهير التي يتمنى أيضًا أن يكون لها الحضور المؤثر في لقاء ضمك".

وفي سياق متصل يدخل الاتحاد في تجهيزات قوية استعدادًا لموقعة الفتح القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والتي من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر القادم.

تعرف على توقيت مباراة الاتحاد ضمك القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين الاتحاد وضمك مساء الثلاثاء القادم في تمام الساعة الخامسة إلا عشر بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مجريات دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.