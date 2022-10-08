القبض على 10 مقيمين إثر مشاجرة جماعية بينهم في حفر الباطن

︎ . المناطق_واس قبضت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على ( 10 ) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم أمام أحد المحال التجارية، نتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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